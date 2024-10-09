Маск заявил, что в случае победы на выборах Харрис он попадет в тюрьму

Американский мультимиллиардер Илон Маск опасается попасть в тюрьму в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом предприниматель заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X.

По словам Маска, ему наступит конец, если кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп проиграет выборы. Предприниматель обратился к Карлсону с риторическим вопросом о том, сколько лет в этом случае ему придется провести в тюрьме.

7 октября Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис, назвав ее недалекой.

23 сентября Маск заявил, что президент США Джо Байден и вице-президент Харрис «наказывают» его за то, что он не является демократом. В предвыборной кампании Маск открыто поддерживает Трампа.

В начале сентября Маск заявил, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.