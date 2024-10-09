В Молдавии заявили о последствиях для Кишинева после выдачи Чистилина Киеву

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Молдавии в будущем придется ответить по закону за арест и выдачу Украине ученого-экономиста Дмитрия Чистилина. Его слова передает газета «Известия».

Арест Чистилина глава «Шанса» назвал «бандитским» и призвал не удивляться ему, поскольку раньше, по его словам, в Молдавии уже имели место похожие случаи. Политик допустил, что в будущем такое может произойти и с обычными гражданами, которые вызовут недовольство молдавских властей.

«Будут и нас задерживать и вывозить либо в Киев, либо в Брюссель. Хочу напомнить, что все должны знать одну вещь: никто еще не аннулировал Уголовный кодекс ни Молдавии, ни России, ни Европейский суд по правам человека», — отметил Лунгу.

Он выразил уверенность, что после смены власти в Молдавии 20 октября, когда в стране пройдут президентские выборы, все причастные к этому инциденту «будут отвечать по закону».

8 октября украинский суд арестовал на два месяца политолога и экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. В Службе безопасности Украины (СБУ) до этого заявляли об операции по его задержанию с помощью «иностранных партнеров». Политолога поймали в Молдавии, после чего спецслужбы республики выдали его украинским властям. На Украине Чистилину уже предъявили обвинение в госизмене и «оправдании вооруженной агрессии России». Кроме того, в СБУ считают, что он помогал РФ обходить санкции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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