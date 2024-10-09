Странам Запада нужно начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет турецкий портал DikGAZETE.

«Чтобы решить все проблемы, западным государствам необходимо сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным», — отмечается в статье.

Авторы напомнили, что российский лидер неоднократно был посредником при урегулировании разных региональных конфликтов. Поэтому Путин поддержит любую позитивную инициативу, направленную на завершение украинского кризиса, считают журналисты.

В материале указывается, что президент РФ стал «фигурой баланса сил в Казахстане, Белоруссии, Армении, Тихоокеанском регионе, Европе и Африке».

На Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. По данным Financial Times, Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

7 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал вторжение украинской армии в Курскую область ответной реакцией Киева на предложение о мире со стороны Путина.

Ранее Песков оценил возможность урегулирования на Украине по «немецкому сценарию».