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Российское посольство в Лондоне отвергло утверждения МИ-5 об актах саботажа со стороны РФ

Посольство России в Лондоне назвало необоснованными утверждения МИ-5 о саботаже

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Toby Melville/Reuters

Прозвучавшие от директора британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума обвинения в совершении Россией актов саботажа в Европе являются совершенно необоснованными. Об этом посольство РФ в Лондоне заявило в своем Telegram-канале.

В документе отмечается, что в силу своей профессии Маккаллум прекрасно осознает, что Россия является реальной целью «опосредованной и наемнической войны и враждебных разведывательных операций», которые страны НАТО, в том числе и Великобритания, проводят в контексте кризиса на Украине.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что используемая главой МИ-5 тактика запугивания явно направлена ​​на поддержание ослабевающей общественной поддержки украинских властей, которая быстро истощает финансы и арсеналы Лондона.

2 июня сообщалось, что правительство Великобритании распорядилось, чтобы национальная служба контрразведки МИ-5 в первую очередь сконцентрировала свои усилия на борьбе со шпионами из Ирана, Китая и России.

Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на президентские выборы.

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