Полиция Боливии вызвала экс-президента на допрос по делу об изнасиловании

Полиция Боливии уведомила бывшего президента страны Эво Моралеса о вызове на допрос по делу о растлении несовершеннолетней и торговле людьми. Об этом сообщает Agencia Boliviana de Información (ABI).

По информации агентства, экс-президент предстанет перед прокуратурой для дачи показаний 10 октября.

4 октября министр юстиции Боливии Сесар Силес сообщал, что в отношении Моралеса было начато расследование по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. По его словам, боливийское правосудие «с возмущением узнало о преступлениях, которые оставались безнаказанными» в течение восьми лет. Министр пояснил, что он имеет в виду девушку, которая была изнасилована в возрасте 15 или 16 лет.

Сам Моралес отверг все выдвинутые против него обвинения, связав их со своей политической деятельностью.

Ранее сообщалось о намерении Моралеса вновь участвовать в выборах.