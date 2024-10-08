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Блинкен решил отменить поездку в Германию из-за Байдена

Блинкен передумал ехать в Германию по примеру Байдена

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Leah Millis/Pool/Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен решил отменить поездку в Германию и Анголу, поскольку президент Джо Байден перенес свой визит в эти страны. Об этом заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает «Интерфакс».

Блинкен планировал посетить Германию и Анголу после участия в Восточноазиатском саммите в Лаосе.

«Учитывая перенос поездки президента, теперь он (Блинкен. — «Газета.Ru») рассчитывает вернуться из Лаоса в Вашингтон», — пояснил Миллер.

До этого сообщалось, что Байден решил отложить свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон», чтобы проследить за подготовкой и мерами реагирования на него. Американский лидер планировал сначала посетить Германию и принять участие во встрече контактной группы по Украине, а затем — Анголу.

Издание Newsweek отмечало, что ураган «Милтон», надвигающийся на американский штат Флорида, может усилиться до шестой, официально даже не существующей категории.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Байдена и Харрис из-за урагана «Хелен».

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