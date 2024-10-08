В постпредстве РФ раскритиковали введенный Евросоюзом антироссийский «санкционный режим»

Брюссель принял очередной антироссийский «санкционный режим», который закрепляет в отношении Российской Федерации «презумпцию виновности». Об этом говорится в заявлении Постпредства России при ЕС, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

«Новый рестриктивный механизм, призванный расширить перечень «деяний», которые можно приписать нашей стране, закрепляет в отношении России «презумпцию виновности». Иными словами, ответственность за любую созданную самими еврочиновниками проблему, в той же миграционной сфере, автоматически возлагается на нашу страну и её граждан», — говорится в комментарии.

В постпредстве подчеркнули, что Евросоюз живет по принципу: когда у тебя дома всё плохо, ищи виновного на стороне.

«Движимые подобной логикой есовцы слепили очередной антироссийский «санкционный режим»», — отметили дипломаты.

В постпредстве обратили внимание на то, что одна из целей нового режима санкций не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против РФ, а показать, что «конфронтационная политика в отношении России — всерьез и надолго».

«Евробюрократия дает понять, что свернуть с антироссийской дорожки никому не будет позволено», — заметили там.

Постпредство России при ЕС резюмировало: Брюссель тем самым направил сигнал европейским политикам о том, что «все силы должны быть брошены на бетонирование образа врага в лице России».

До этого сообщалось, что Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против РФ за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом». В заявлении говорится, что эти новые рамки позволят Брюсселю преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые якобы подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и других государств.

Ранее Боррель назвал личным достижением 14 пакетов санкций против России.