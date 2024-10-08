В Венгрии отреагировали на вероятность прекращения транзита газа через Украину

Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Если бы мы не были достаточно смелы, чтобы построить «Турецкий поток», у Венгрии сегодня были бы огромные проблемы <...> Нас не затрагивает то, что происходит между Россией и Украиной из-за транзита газа», — заявил Сияйрто.

С прошлого лета европейские чиновники и компании обсуждают, как продолжить транзит российского газа через Украину в следующем году, когда закончится действие текущего транзитного соглашения. Киев заявлял, что не собирается подписывать новый договор с «Газпромом».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украинские власти не собираются продлевать соглашение с Россией о транзите газа после того, как истечет срок текущего договора.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.