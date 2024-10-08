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Госдума рассмотрит законопроекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени

Володин: ГД до конца осени примет законопроекты о борьбе с незаконной миграцией

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

До конца осени Госдума рассмотрит законопроекты, направленные на борьбу с незаконной миграцией. Соответствующие слова председателя ГД Вячеслава Володина приводятся на сайте российского парламента.

В настоящее время документы находятся на рассмотрении в профильных комитетах. По словам Володина, речь идет непосредственно о незаконной миграции, ведь «именно она создает проблемы». Депутаты рассмотрят возможность усиления ответственности за ее организацию со сроками наказания от 8 до 15 лет лишения свободы. Для чиновников, кроме того, будет вводиться запрет занимать должности во властных структурах на срок до 10 лет.

«Надо обязательно сделать так, чтобы работодатель нес ответственность за тех, кто к нему приезжает», — заявил Володин.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран» и выступил против резкого ужесточения миграционной политики в России. Он высказал мнение, что кто-то «специально сталкивает россиян с соседними братскими регионами», и призвал менять миграционное законодательство «не таким отвратительным образом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему ужесточение наказаний для иностранцев не противоречит Конституции.

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