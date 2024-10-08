Украина ввела санкции против Ростеха, «Камаза» и китайских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российской госкорпорации «Ростех», входящих в него холдинга «Швабе» и компании «Камаз», а также ряда компаний из Китая. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Также в украинский санкционный список попали НИТ «Прогресс», Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), металлургическую компанию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «Уралвагонзавод-Транс». Всего в списке 57 юрлиц. Также Украина ввела санкции против адвокатов из Донецкой народной республики и Крыма, ряда юристов с кипрским гражданством. Срок санкций — 10 лет.

20 сентября Украина также ввела санкции против компаний и физлиц из России, Ирана и Китая. Документами поддерживаются внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Один из указов предусматривает введение ограничений против шестерых физлиц и более 40 компаний из трех стран.

1 сентября Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против авиационной отрасли Российской Федерации, а также против «коллаборантов».

Ранее на Украине уличили Зеленского во лжи о начале спецоперации.