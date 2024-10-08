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В Госдуме отреагировали на перенос «саммита мира»

Слуцкий: перенос саммита мира не влияет на урегулирование конфликта на Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Перенос так называемого «саммита мира» на следующий год никак не влияет на перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Перенос так называемого саммита мира на следующий год не имеет никакого значения с точки зрения сроков и перспектив урегулирования украинского конфликта», — написал он.

Днем 8 октября в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что второй саммит мира в ноябре не состоится.

До этого Зеленский заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее генсек НАТО признал успехи ВС РФ на Украине.

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