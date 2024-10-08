Буркина-Фасо считает Украину пешкой Запада. Такое заявление сделал премьер-министр африканской страны Апполинер Кьелем де Тамбел на полях форума «Экономические дни Буркина-Фасо в Москве», передает РИА Новости

Так он высказался об отсутствии реакции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на призыв Альянса государств Сахеля принять меры против Украины из-за ее поддержки терроризма в регионе.

Как отметил африканский политик, Запад сейчас поддерживает Киев, поэтому все, что противоречит интересам Украины, противоречит интересам Запада, потому что Украина является «пешкой Запада».

До этого Тамбела заявил, что Украина помогает африканским боевикам, чтобы ослабить влияние России на материке. По словам де Тамбела, Буркина-Фасо не позволит вести подобную «игру» на своей территории, поскольку считает Россию своим другом.

3 октября в МИД Мали заявили, что расследование страны о сотрудничестве Украины с африканскими террористами не должно занять много времени, так как украинская сторона «открыто заявляет о причастности к террористическим сетям».

МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева.

Ранее президент Хорватии заявил, что Запад привел Украину к катастрофе.