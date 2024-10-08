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Генсек СНГ поддержал надежду Лукашенко насчет Украины

Генсек Лебедев заявил, что поддерживает мысль о возвращении Украины в СНГ

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РИА «Новости»

Украина действительно рано или поздно вернется к взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств в полноправном статусе, несмотря на нынешнюю ситуацию. Об этом заявил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«Хочу подтвердить, что сегодня Лукашенко в своем выступлении также выразил эту надежду, что <...> Грузия может вернуться к сотрудничеству в рамках СНГ, и те же надежды он выразил в отношении Молдавии и Украины. Украина и Молдавия юридически остаются членами СНГ, они не вышли из Содружества и сохраняют свое участие в ряде договоров», — пояснил Лебедев.

Генсек СНГ добавил, что будучи руководителем организации, он надеется на возвращение мирных и добрососедских отношений между всеми странами Содружества.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что хотел бы восстановления «семьи СНГ» в прежнем составе, который бы включал в себя Молдавию, Украину и Грузию.

Ранее Лукашенко раскрыл темы, обсуждавшиеся на неформальном саммите СНГ.

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