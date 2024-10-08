Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила бельгийскую полицию с немецкими нацистами, рассказав о трагическом случае в бельгийском аэропорту Шарлеруа. Захарова опубликовала эту историю в своем Telegram-канале.

«На видеозаписи пять полицейских душат мужчину в камере-одиночке, пока их коллега – вооруженный сотрудник полиции – «зигует» и смеется <...> Эта трагедия с жителем Словакии Йозефом Хованцем произошла 6 лет назад», — пишет Захарова.

Она добавила, что, в отличие от инцидентов с российскими журналистами и дипломатами, в этом случае было проведено следствие, но всех участников трагического инцидента, служивших в бельгийской полиции, признали невиновными.

До этого посольство России в Лондоне заявило, что Британия замалчивает факты использования Украиной запрещенных отравляющих веществ.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона предупреждает американцев и их сателлитов «не играть с огнем» с целью недопущения окончательного разрушения режима Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.