Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в октябре. Об этом на саммите стран СНГ в Москве заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

Пашинян рассказал о согласованных в проекте соглашения принципиальных вопросах, которые могут стать крепким фундаментом для мира между странами. К ним относятся обоюдное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и подтверждение отсутствия территориальных претензий с обещанием не выдвигать их в будущем. Кроме того, стороны должны соблюдать принцип неприменения силы и угрозы силой, договориться о невмешательстве во внутренние дела друг друга и установлении дипломатических отношений.

«Мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция», — заявил Пашинян.

По его словам, проект соглашения согласован как минимум на 80%, при этом недавно главы МИД обеих стран договорились активизировать работы в этом направлении.

8 октября перед саммитом СНГ в Москве президент России провел переговоры сначала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Главной темой встреч стало урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией.