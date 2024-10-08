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Президент Азербайджана прокомментировал мирное урегулирование с Арменией

Алиев заявил, что мирное урегулирование с Арменией произойдет, когда все согласуют

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, когда произойдет мирное урегулирование с Арменией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Алиева, мирный договор будет подписан, «когда все согласуем».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также подчеркнул, что уже выдвинул свое предложение по данному вопросу.

По его словам, на сегодняшний момент существует уже достаточно «согласованного контента», чтобы подписать соглашение «именно сейчас».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вся черновая работа по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном была проделана в Москве.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

7 октября армянские власти вновь предложили Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы — при этом указав, что Азербайджан оставляет эту инициативу без ответа.

Ранее в Баку призвали Ереван сделать выбор

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