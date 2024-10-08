Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», призовет к увеличению помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что планирует поучаствовать в заседании контактной группы и продвигать помощь украинской стороне.

Также сообщалось, что переговоры лидеров США, Великобритании, Франции и Германии пройдут в Берлине 12 октября перед заседанием контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн».

Западные лидеры планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Затем все они из Берлина должны отправиться на авиабазу Рамштайн, где пройдет встреча по Украине. Она начнется около 17:00 (мск).

До этого Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый «план победы», который определит «четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению» конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Он также поблагодарил всех союзников Киева, которые помогают защищать республику, «Европу и весь мир».

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