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Путин оценил рост товарооборота России со странами СНГ

Путин: товарооборот России со странами СНГ за 7 месяцев вырос на 7,7%

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Алексей Никольский/РИА Новости

Товарооборот России со странами СНГ вырос на 7,7% за семь месяцев, несмотря на волатильность глобальных рынков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе. Его слова передает ТАСС.

По словам главы государства, на всем пространстве СНГ наблюдается положительная макроэкономическая и экономическая динамика.

«Хорошими темпами растет ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи», — сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что на пространстве Содружества независимых государств (СНГ) расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться.

25 сентября президент РФ заявил, что доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении. По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

Ранее Путин назвал ключевой аспект работы СНГ.

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