Лукашенко объяснил, что мешает Западу реализовать свои планы

Историческая правда о Второй мировой войне мешает геополитическим планам Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Выступая на саммите СНГ в Москве, президент Белоруссии заявил, что в освобожденных Красной армией от нацизма странах чествуют нацистских преступников и оскверняют памятники воинам-освободителям.

«Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории, они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки <...> Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и будущее их народов», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что историческая правда народов бывшего СССР объединяет их и не дает Западу реализовать свои геополитические планы.

До этого Александр Лукашенко рассказал о тревожащей Запад силе исторического единства народов СНГ.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».