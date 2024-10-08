Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко объяснил, что мешает Западу реализовать свои планы

Лукашенко считает, что правда о Второй мировой мешает планам Запада

close
Yekaterina Shtukina/AP

Историческая правда о Второй мировой войне мешает геополитическим планам Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Выступая на саммите СНГ в Москве, президент Белоруссии заявил, что в освобожденных Красной армией от нацизма странах чествуют нацистских преступников и оскверняют памятники воинам-освободителям.

«Участвующая в этом шабаше молодежь, воспитанная в духе национального превосходства и реваншизма, не имеет ни малейшего представления о ходе истории, они не знают, что вместе с советскими людьми сражались их предки <...> Их заставили забыть, что фактом своего рождения они обязаны советским воинам, заплатившим жизнью за мир на их земле, за свободу их стран и будущее их народов», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что историческая правда народов бывшего СССР объединяет их и не дает Западу реализовать свои геополитические планы.

До этого Александр Лукашенко рассказал о тревожащей Запад силе исторического единства народов СНГ.

Ранее Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами