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Лукашенко заявил, что вторжение Украины в Белоруссию станет крахом для Киева

Лукашенко: вторжение ВСУ в Белоруссию приведет к краху киевские власти

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Вооруженный конфликт с Белоруссией приведет киевские власти к краху. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла на встрече с журналистами в Москве перед саммитом СНГ.

«Пусть попробуют. Мы их ждем», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, «никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь». Подобные действия, если они случатся, «приведут к краху вообще в военном отношении киевские власти». Разговоры об этом на Украине Лукашенко назвал «обычным вяканьем людей, которые ни за что не отвечают».

5 октября депутат Верховной рады Олег Дунда призвал перенести боевые действия в Белоруссию, заявив, что это «абсолютно важно» для ВСУ. Дунда выразил уверенность в том, что «относительно небольшие» подразделения украинских военных вынудят армию Белоруссии сложить оружие, что станет «большим ударом под дых Москве».

Ранее Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины принесет пользу Минску.

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