Политолог объяснил смысл возможного вступления Кубы в БРИКС

Куба изъявила желание вступить в БРИКС и уже направила соответствующий запрос. И хотя о полноценном присоединении страны к организации пока речи нет, это говорит о расширении ее значения в Карибском бассейне и Центральной Америке, чему будут противостоять США, заявил 360.ru политолог Петр Колчин.

«Соединенные Штаты, конечно, не так активно, но беспокоятся о расширении влияния БРИКС. Но в случае Кубы у них очень ограничен инструментарий воздействия», — убежден эксперт.

Он призвал пока не обсуждать экономическое усиление БРИКС, подчеркнув, что пока об этом говорить рано. Он назвал организацию «диалоговой платформой», участники которой между собой не связываются принципиальными экономическими обязанностями. Поэтому БРИКС можно больше сравнить с G7, а не Евросоюзом, заключил Колчин.

Напомним, кубинские власти запросили у России разрешение на присоединение к БРИКС в статусе государства-партнера. Также есть список потенциальных кандидатов – он состоит из 29 стран, которые на приближающемся октябрьском саммите БРИКС в Казани хотят присоединиться к организации.

Ранее эксперт назвал политической игрой намерение Турции вступить в БРИКС.