В Кремле допустили, что Путин говорил с Алиевым и Пашиняном о Зангезурском коридоре

Президент России Владимир Путин наверняка разговаривал с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном о Зангезурском коридоре. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась», — заявил Песков.

Во вторник Пашинян назвал активным политический диалог между Ереваном и Москвой в течение последних месяцев. Сегодня лидер Армении прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Перед встречей с Пашиняном Путин провел переговоры в Кремле с Ильхамом Алиевым.

В начале октября в Армении состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, на полях которого Пашином и российским премьером Михаилом Мишустиным были обговорены вопросы сотрудничества и повестки РФ и Армении. Армянский премьер отметил, что рад тому, что на встрече с Путиным можно обобщить эти обсуждения.

Ранее Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.