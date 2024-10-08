Лавров заявил, что Россия ответит, если Украине разрешат использовать дальнобойные ракеты

Москва узнает, если Запад разрешит украинской стороне использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории РФ, тогда ответные меры начнут действовать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона перестала отслеживать тему разрешения на удары Киеву высокоточными ракетами с тех пор, когда президент России Владимир Путин сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем.

Лавров подчеркнул, что Москва узнает о принятии подобного решения, а схема, упомянутая президентом, будет находиться в действии.

30 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок выразила несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца и поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что он исключает передачу Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. Так, 20 сентября он в очередной раз заявил, что не будет «поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы».

Ранее эксперт назвал объективную причину промедления Запада с дальнобойными ракетами.