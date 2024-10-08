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Стало известно, что Лукашенко подарил Путину

Лукашенко подарил Путину «произведение белорусских умельцев» ко дню рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на день рождения своему российскому коллеге Владимиру Путину «произведение белорусских умельцев». Об этом рассказала Life.ru пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Что именно за подарок, она не уточнила.

В разговоре с журналистами Лукашенко отметил, что это «очень серьезный подарок». Подробностей он не раскрыл.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню рождения.

7 октября Владимир Путину исполнилось 72 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в этот день у российского лидера были назначены рабочие встречи закрытого характера.

Ранее в Кремле рассказали, кто не поздравил Путина с днем рождения.

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