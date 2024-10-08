«Дымовая завеса»: раскрыта цель сообщений о готовности Киева к переговорам

Публикации о том, что украинские власти и их союзники признали важность переговоров с Россией, имеют скрытую цель. Они нужны Киеву и Вашингтону для заморозки конфликта на фоне сложной ситуации на фронте, считает политолог Юрий Светов. В беседе с RT он назвал это «дымовой завесой».

«Им нужно время. Они начали раскручивать свой оборонный комплекс. В Европе долгие годы не производилось вооружение, потому что считалось, что достаточно того, что есть. Плюс американцы со своим ядерным зонтиком», — считает Светов.

Сегодня страны, снабжающие Украину, занимаются активным восстановлением военного производства, в том числе снарядов и ракет. Все это поднимает ВПК США на новый уровень, заключил политолог.

Напомним, Financial Times написала, что Украина и ее союзники все больше склоняются к тому, что урегулировать конфликт придется путем переговоров, которые сохранят для Киева большую часть страны и позволят ему получить гарантии безопасности. Предполагается, что план «территории в обмен на НАТО» обсудят на этой неделе в Германии с участием лидеров ФРГ, США, Франции и Великобритании. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Крыму ранее назвали провокацией сообщения о тайных переговорах по Украине.