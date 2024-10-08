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Путин назначил нового посла в Панаме

Путин назначил новым послом в Панаме Константина Гаврилова

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Бойкова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Панама. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На должность главы диппредставительства был назначен Константин Гаврилов.

Ранее он возглавлял российскую делегацию в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Бойков занимал должность посла в Панаме с октября 2018 года.

Ранее днем Путин назначил Олега Левина послом России в Омане.

Незадолго до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что нового посла, который будет представлять интересы России в Вашингтоне, могут назначить уже после выборов американского президента.

При этом Ушаков подчеркнул, что особой разницы в том, когда именно назначат посла, нет.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву.

Отмечалось, что президентский указ о возвращении посла опубликуют в ближайшее время.

Ранее стало известно, о чем экс-посол РФ Антонов предупредил США перед отъездом.

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