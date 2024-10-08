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Лидеры ЕС на саммите обсудят подготовку «выгодных переговорных позиций Украины»

ЕК: Евросоюз хочет подготовить Украину к обсуждению мира на выгодных условиях

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Virginia Mayo/AP

Европейский союз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях, а также подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в ходе заседания Европарламента, посвященного подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17–18 октября, передает РИА Новости.

По словам Шефчовича, на саммите также будет обсуждено развитие кризиса и конфликта на Украине.

Политик подчеркнул, что лидеры Евросоюза стремятся как можно скорее достичь соглашения по предоставлению макрофинансовой помощи в размере до €35 млрд в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Деньги должны быть готовы к концу текущего года.

Шефчович также заявил, что в Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина была готова к зиме: усилиями Союза и партнеров производятся ремонт, подключение, стабилизация поставок энергии на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина и Запад начали обсуждать возможность сделки с Россией.

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