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Путин назначил Олега Левина послом РФ в Омане

Путин назначил Олега Левина послом в Омане вместо Ильи Моргунова

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина послом РФ в Омане. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, он освободил от должности действующего посла Илью Моргунова.

«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что нового посла, который будет представлять интересы России в Вашингтоне, могут назначить уже после выборов американского президента.

На данный момент известно, что дипломат Анатолий Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву.

Ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев назначил нового посла страны в РФ.

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