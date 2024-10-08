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Политолог раскрыл смысл слов Борреля о завершении конфликта на Украине

Политолог Васильев: Боррель посылает сигнал сторонам украинского конфликта

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Johanna Geron/Reuters

Заявление верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что без помощи Запада Украина не продержалась бы больше двух недель, — прямой сигнал ключевым сторонам конфликта. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

«Особенно учитывая позицию [президента Украины Владимира] Зеленского, который отказывается от мирных переговоров и хочет достичь невозможной военной победы. Поэтому Боррель намекает Зеленскому на то, что пора убавить свои амбиции и идти на компромисс, иначе об Украине можно будет забыть», — сказал Васильев.

При этом, по его словам, США и Евросоюз не могут себе позволить допустить полного разгрома Киева, поскольку потеряют свой авторитет на международной арене. На Россию транслируется сигнал о неготовности Запада просто так отдать Украину, отметил эксперт.

В начале октября Боррель заявил, что многие люди хотят скорейшего завершения конфликта, однако если Запад перестанет помогать Киеву, через 15 дней противостояние закончится и Россия достигнет своих целей.

6 октября ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на Украине, а большинство американцев и европейцев даже не имеют представления о масштабах конфликта.

Ранее Боррель назвал личным достижением 14 пакетов санкций против России.

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