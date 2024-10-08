Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, как снизит цены на электроэнергию в случае своей победы на выборах

TV Republika: Трамп пообещал сделать электроэнергию в США вдвое дешевле

close
Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп заявил польскому телеканалу TV Republika, что снизит цены на электроэнергию в стране в два раза в случае своей победы на выборах.

По словам бывшего президента, он намерен снизить цены на электричество за счет увеличения добычи нефти.

«Мы должны бурить, бурить и еще раз бурить. <...> Мы будем бурить в поиске нефти. Мы планируем снизить цены на электроэнергию для людей на 50% в течение 12 месяцев с 12 января», — пояснил Трамп.

До этого Трамп заявил в интервью Politico, что тысячи мигрантов, приехавших в США, принесли с собой «плохие гены».

В августе Трамп говорил, что США вынуждены выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо добычи собственной.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами