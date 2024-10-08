Трамп рассказал, как снизит цены на электроэнергию в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп заявил польскому телеканалу TV Republika, что снизит цены на электроэнергию в стране в два раза в случае своей победы на выборах.

По словам бывшего президента, он намерен снизить цены на электричество за счет увеличения добычи нефти.

«Мы должны бурить, бурить и еще раз бурить. <...> Мы будем бурить в поиске нефти. Мы планируем снизить цены на электроэнергию для людей на 50% в течение 12 месяцев с 12 января», — пояснил Трамп.

До этого Трамп заявил в интервью Politico, что тысячи мигрантов, приехавших в США, принесли с собой «плохие гены».

В августе Трамп говорил, что США вынуждены выпрашивать нефть у Венесуэлы вместо добычи собственной.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».