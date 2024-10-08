В ЦРУ раскрыли детали подготовки Израиля к ответному удару по Ирану

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что на данный момент Израиль «тщательно взвешивает» свой ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана. Его слова приводит телеканал CNN.

По его оценке, риск непреднамеренной эскалации на Ближнем Востоке представляет «очень реальную опасность», несмотря на то, что США придерживаются мнения, что ни Иран, ни Израиль «не стремятся к тотальному конфликту».

Бернс заявил, что Израиль очень тщательно взвешивает, как он ответит на последнюю атаку иранских баллистических ракет. Директор ЦРУ также предупредил о последствиях «разных форм ударов» для мирового энергетического рынка и экономики.

6 октября бывший министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер предупредил Израиль о возможных негативных последствиях из-за ударов по ядерным объектам на территории Ирана. Военный счел потенциальную атаку Ирана на ядерные объекты Израиля «значительным ударом», но призвал адекватно оценивать риски. По его мнению, опасность заключается в том, что Израилю придется «углубиться в территорию» и есть риск потерять пилота. Еще одним риском экс-глава МО США называл потенциальные потери среди мирных жителей, которые могут привести к консолидации иранцев вокруг действующей власти.

Ранее Трамп назвал «безумием» одно заявление Байдена об Израиле и Иране.