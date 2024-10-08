В Евросоюзе выступили против помощи Грузии из-за закона об ЛГБТ

Группа членов Европейского парламента (ЕП) от Нидерландов призвала приостановить выделение помощи Грузии из-за разрабатываемого в стране закона о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом говорится в письме парламентариев к Еврокомиссии (ЕК), передает «Лента.ру».

В документе говорится, что в ноябре прошлого года ЕК выдвинула Грузии условия, которым страна должна соответствовать, чтобы быть признанной в качестве страны-кандидата для вступления в Европейский союз. Отмечается, что эти условия включают уважение европейских ценностей.

17 сентября 2024 года парламент Грузии одобрил законопроект, который ограничит права представителей ЛГБТ и значительно расширит цензуру, говорится в письме. 26 июня 2024 года Венецианская комиссия вынесла отрицательное заключение по этому законопроекту.

В связи с этим члены ЕП интересуются, планирует ли Евросоюз приостановить выделение средств Грузии в свете подобных обстоятельств.

По данным Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении, Грузия ежегодно получает около €85 млн европейского финансирования.

17 сентября парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ. За законопроект проголосовали 84 депутата. После этого документ отправили для подписания президенту Грузии Саломе Зурабишвили, она закон не подписала и вернула его парламенту.

Ранее ЕС отказался от официальных контактов с членами правительства Грузии.