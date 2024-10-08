В МИД РФ рассказали о горячих линиях с НАТО для «чрезвычайных случаев»

У Российской Федерации и НАТО есть горячие линии для связи, а министр обороны Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин сохраняют диалог, однако существующие каналы предназначены в первую очередь для чрезвычайных случаев. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, между сторонами «есть так называемые горячие линии связи и возможности для экстренных контактов». Кроме того, сохраняется диалог на уровне глав военных ведомств России и США.

«Тем не менее эти каналы предназначены скорее для чрезвычайных случаев, а не для поиска путей снижения напряженности», — подчеркнул Грушко.

В июле текущего года архив национальной безопасности США рассекретил новую порцию документов 1990-х годов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО. Подчеркивается, что публично говорить об этом нельзя, «учитывая чувствительность России». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог, при этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы российская сторона путала этот диалог с участием в решениях о членстве или праве вето.

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.