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Дипломат Жданова прокомментировала «мирный план» Зеленского

Дипломат Жданова заявила, что план победы Зеленского является ультиматумом

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Caitlin Ochs/Reuters

Исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского не содержит никаких пунктов политико-дипломатического урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Жданова назвала план Зеленского ультиматумом, так как он содержит три основных элемента — дальнейшее сближение Украины с НАТО, продолжение военной «накачки» марионеточного режима, а также усиление санкций в отношении России.

До этого Жданова говорила, что в кулуарах форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) обсуждают тему мира на Украине, но разговоры ведутся о «формуле» главы Украины Владимира Зеленского.

По ее словам, делегация РФ четко фиксирует, что российская сторона ни при каких условиях не собирается присоединяться ко второму саммиту мира.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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