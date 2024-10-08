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Индия поможет Мальдивам в предотвращении дефолта после оскорбления Моди

FT: Индия даст Мальдивам $760 млн после разрешения скандала из-за «клоуна»

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Adnan Abidi/Reuters

Правительство Индии выделит Мальдивам $400 млн и 30 млрд рупий ($357 млн) после просьбы властей архипелага помочь в предотвращении дефолта. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Издание отметило, что о данном решении было объявлено на встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу. В офисе главы индийского кабмина уточнили, что помощь поспособствует решению текущих финансовых проблемы республики.

Журналисты обратили внимание, что зимой три мальдивских заместителя министра назвали в соцсети X Моди «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля». Поводом для оскорбления политика стала поддержка премьера еврейского государства. После инцидента заместителей уволили, а власти Мальдив заявили, что их мнения не являются позицией государства.

В мае Мальдивы договорились с КНР и Индией о переходе на расчеты в национальных валютах вместо доллара США. Отказ от использования американской валюты в торговле с этими двумя странами позволит архипелагу сэкономить до 50% от ежегодного объема импорта, что составляет порядка $1,5 млрд в денежном эквиваленте.

Ранее Лавров высказался о переговорах Моди и Зеленского в Киеве.

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