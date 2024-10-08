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В МИД России заявили, что Вашингтон навязал Европе членство Украины в НАТО

Замглавы МИД Глушко: США навязали Европе членство Украины в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вступление Украины в Североатлантический альянс является навязанным Вашингтоном своим союзникам геополитическим проектом. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он подчеркнул, что перспектива членства Киева в НАТО представляет собой чисто геополитический проект, который США навязали своим союзникам по блоку. Многие в Европе опасаются, что евроатлантическая интеграция Украины не только уничтожит остатки архитектуры европейской безопасности, но и похоронит под обломками и сам Североатлантический альянс.

8 октября вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

6 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия будет против членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее Пушков назвал условие, при котором Украину пригласят в НАТО.

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