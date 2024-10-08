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Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в Североатлантический альянс

Харрис уклонилась от ответа на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО

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Brian Snyder/Reuters

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис не дала однозначного ответа на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Отвечая на вопрос журналиста о том, поддержит ли она в случае своей победы на президентских выборах вступление Киева в ряды Североатлантического альянса, Харрис сказала, что эту проблему следует решать тогда, «когда и если до этого дойдет».

При этом вице-президент подчеркнула, что Соединенные Штаты прямо сейчас поддерживают «способность Украины защищаться».

Харрис назвала «капитуляцией» заявление кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа о готовности быстро урегулировать конфликт на Украине.

8 октября Харрис заявила, что в случае своей победы на выборах не станет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, если на ней не будет присутствовать украинская сторона.

Ранее премьер Словакии заявил, что его партия будет против членства Украины в НАТО.

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