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Финский профессор считает, что будущее НАТО под угрозой

Профессор Малинен заявил, что будущее НАТО находится под угрозой из-за России

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Johanna Geron/Reuters

Будущее НАТО поставлено на карту, так как альянс не может победить Россию на поле боя. Такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета, геополитик Туомас Малинен в социальной сети X.

«Будущее НАТО под угрозой. Теперь кажется, что альянс не сможет выиграть обычную войну против России. Некоторые члены открыто восстают против руководства НАТО. Если Украина падет, НАТО, скорее всего, последует за ней», — считает он.

Поэтому ситуация перерастает «в совершенно безумную эскалацию», — отметил Малинен.

По его словам, в настоящее время в Европе и США как никогда нужно движение за мир.

Британская газета Financial Times 7 октября сообщила, что у Украины и ее союзников меняется настроение относительно переговоров с РФ о завершении конфликта.

По ее данным, украинская сторона ведет закрытые обсуждения возможности сдачи потерянных территории в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее в СВР заявили, что США передавали Украине данные для ударов по РФ.

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