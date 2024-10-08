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Харрис назвала Иран основным противником США среди всех остальных стран

Харрис: Иран является главным противником США

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Иран является главным противником Соединенных Штатов среди всех остальных стран мира. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис.

Отвечая на вопрос журналиста об основном противнике США, Харрис назвала таковым Иран. Она напомнила, что руки Ирана обагрены кровью американцев. Поэтому, по словам Харрис, необходимо не допустить того, чтобы Иран смог стать ядерной державой.

При этом Харрис отказалась говорить, готова ли она начать войну с Ираном.

7 октября министр обороны США Ллойд Остин обсудил по телефону с главой министерства обороны Израиля Йоавом Галантом «дестабилизирующие действия» Ирана на Ближнем Востоке, а также военные операции в Ливане и секторе Газа.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не нужно быть против удара Израиля по ядерным объектам Ирана.

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