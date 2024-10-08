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Ким Чен Ын заявил об ускорении строительства военной сверхдержавы

Ким Чен Ын: КНДР ускорит строительство военной сверхдержавы

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Korean Central News Agency/AP

Северная Корея ускорит строительство обладающей серьезной ядерной силой военной сверхдержавы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын выступил с речью в Университете национальной обороны КНДР, который посетил по случаю 60-летия его основания. Глава государства отметил, что нарушение стратегического баланса на Корейском полуострове приведет к войне, поэтому политика Пхеньяна направлена на обладание таким оружием, которое позволяет сдерживать противника и контролировать ситуацию в регионе. Ким Чен Ын подчеркнул, что движение КНДР по направлению к ядерной военной сверхдержаве станет еще быстрее.

Глава Северной Кореи заявил, что в нынешней обстановке на Корейском полуострове не исключена возможность применения Пхеньяном ядерного оружия.

4 октября Ким Чен Ын заявил, что КНДР применит все доступные силы для того, чтобы защитить свой суверенитет в случае нападения извне.

Ранее Япония и Южная Корея условились углублять сотрудничество с НАТО.

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