Ким Чен Ын заявил об ускорении строительства военной сверхдержавы

Северная Корея ускорит строительство обладающей серьезной ядерной силой военной сверхдержавы, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын выступил с речью в Университете национальной обороны КНДР, который посетил по случаю 60-летия его основания. Глава государства отметил, что нарушение стратегического баланса на Корейском полуострове приведет к войне, поэтому политика Пхеньяна направлена на обладание таким оружием, которое позволяет сдерживать противника и контролировать ситуацию в регионе. Ким Чен Ын подчеркнул, что движение КНДР по направлению к ядерной военной сверхдержаве станет еще быстрее.

Глава Северной Кореи заявил, что в нынешней обстановке на Корейском полуострове не исключена возможность применения Пхеньяном ядерного оружия.

4 октября Ким Чен Ын заявил, что КНДР применит все доступные силы для того, чтобы защитить свой суверенитет в случае нападения извне.

Ранее Япония и Южная Корея условились углублять сотрудничество с НАТО.