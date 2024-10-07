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В Польше назвали условие для вступления Украины в ЕС

Экс-премьер Польши Миллер: Киеву надо отказаться от национализма для приема в ЕС

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Global Look Press

Чтобы вступить в Европейский союз (ЕС), Украине надо прекратить чтить украинских националистов, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Об этом сообщает Radio Zet.

По его словам, проблема с Украиной заключается не только в нерешенном вопросе Волыни, но и в том, что в стране делают сейчас.

Миллер утверждает, что «по их воле преступники становятся героями», а тем, кто отдавал самые преступные приказы об этнических чистках, устанавливают памятники, в их честь называют улицы.

По словам экс-премьера Польши, сообщество не принимает государства с подобной националистической идеологией.

В июне представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Пизонеро заявила, что Украина выполнила все условия для вступления в Европейский союз (ЕС), и рекомендовала странам объединения начать соответствующие переговоры.

В документе говорится, что принятый нормативный акт о транспарентности иностранного влияния является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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