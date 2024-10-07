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Посол Китая в РФ рассказал об отношениях КНР и России, которые «сохраняют энергию»

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй: отношения Москвы и Пекина выдержали испытания

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики выдержали испытания сложной международной обстановкой и сохраняют энергию. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в документальном фильме »БРИКС. Горизонты будущего» на Первом канале.

«За 75 лет отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки и всегда сохраняют жизнеспособность и энергию. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне», — сказал он.

Посол также обратил внимание на многолетнюю связь двух государств.

«Страны связывает долгая история дружбы. Когда была образована КНР, СССР первым признал новый Китай и установил с ним дипломатические отношения», — напомнил дипломат.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином заявил, что РФ заинтересована в процветающем и стабильном Китае, а КНР нужна сильная и успешная Россия.

Ранее Китай сделал предупреждение НАТО.

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