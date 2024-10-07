Президент Армении рассказал, когда Ереван подпишет с Баку мирное соглашение

Армения по-прежнему надеется, что мирное соглашение с Азербайджаном удастся подписать до проведения в ноябре 29-го Климатического саммита (COP-29) Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Он подчеркнул, что если бы подписание зависело бы только от Еревана, то документ был бы одобрен прямо сейчас. Хачатурян выразил надежду на то, что рано или поздно этот момент настанет.

Президент республики добавил, что успешно проходят переговоры между Арменией и Турцией об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

6 октября МИД Азербайджана заявил, что Баку призывает Ереван сделать выбор между процессом нормализации отношений и конфронтацией на всех уровнях. Кроме того, Азербайджан призвал Армению «проявить политическую волю и ответственность» с целью устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации отношений двух стран.

7 октября армянские власти вновь предложили Азербайджану установить взаимный контроль над оружием и продумать соответствующие механизмы — при этом указав, что Азербайджан оставляет эту инициативу без ответа.

Ранее в Ереване раскрыли ожидания от партнерства с НАТО.