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Премьер Словакии предложил нанести ракетный удар по Брюсселю

Фицо предложил ударить по Брюсселю в ответ на призывы разрешить Киеву бить по РФ

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Petr David Josek/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетами по Брюсселю. Так он прокомментировал требования политиков европейских стран разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Видео с заявлением политика опубликовано на канале SMER в YouTube.

«Депутаты Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней и большой дальности. Вообразим, что одна такая ракета могла бы ударить по нескольким фонтанам в Брюсселе? Чтобы они поняли, о чем вообще говорят», — сказал он.

7 октября Фицо во время встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о негативном отношении к Киеву в НАТО, однако пообещал поддержать стремление республики в Евросоюз. Фицо признался, что Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в Евросоюз, однако к членству в Североатлантическом альянсе относится «холодно».

Накануне Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт все еще не завершился, так как западные страны продолжают помогать Киеву. Он обратил внимание, что сейчас на Украине друг с другом сражаются представители славянского народа. При этом европейские государства «значительно поддерживают» такое положение вещей, чего глава словацкого правительства понять не в силах. Он выразил уверенность, что добиться прекращения огня военным путем невозможно.

Ранее Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине.

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