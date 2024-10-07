Захарова призвала США и их союзников «не играть с огнем»

Российская сторона предупреждает американцев и их сателлитов «не играть с огнем» с целью недопущения окончательного разрушения режима Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой в связи с информацией о применении и подготовки к применению химического оружия со стороны Киева.

Она подчеркнула, что факты сотрудничества Украины «с исламистами террористическими и национал-экстремистскими группировками» убеждают Москву в том, что «химический терроризм» является «реальной угрозой, исходящей от украинских спецслужб».

7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в России предполагают, что после провокации Киева с применением отравляющих веществ в отношении РФ может быть вынесено решение о поражении в правах в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее стало известно, что следователи планируют запросить сведения об использовании химоружия ВСУ в Курской области.