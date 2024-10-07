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В МИД стран СНГ сочли неприемлемой политику «отмены культуры»

Главы МИД СНГ назвали неприемлемой политику «отмены культуры»

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Телеграм-канал «Мария Захарова»

Министры иностранных дел стран СНГ назвали неприемлемой политику «отмены культуры» отдельных стран и народов. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе Исполкома Содружества по итогам заседания Совета глав МИД в Москве.

Кроме того, главы МИД заявили о недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничений в отношении исторических и культурных деятелей по признаку их национальной принадлежности, гражданства и политических убеждений.

В сентябре президент России Владимир Путин на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что культура должна и может существовать без «культуры отмены».

В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ назвала отмену российской культуры безумием. По словам дипломата, на Западе хотят отменить крупных российских композиторов, писателей и художников, несмотря на то, что даже не знакомы с их произведениями, что недопустимо.

Ранее лидер группы «Мираж» рассказал об отмене русской культуры в Германии.

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