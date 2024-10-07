В Киеве появилось поздравление Путину с днем рождения

В центре Киева с помощью лазерного проектора на здании отеля «Украина» вывели надпись «С Днем рождения, Владимир Владимирович». Об этом сообщает ТВЦ.

Как отмечает Telegram-канал «Басурин о главном», поздравление в городе появилось в трех разных местах.

Также сообщается, что в Сумах и Харькове появились листовки на зданиях местных военкоматов.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года. В Кремля рассказали, что 7 октября у Путина назначены рабочие встречи закрытого характера, международный телефонный разговор, а также неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что сотрудники администрации президента РФ подарили Владимиру Путину на день рождения поздравительную открытку, написав «самые лучшие человеческие пожелания».

Ранее Пашинян поздравил Путина с днем рождения.