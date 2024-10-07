Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал отказаться от «средневековых подходов» при ужесточении миграционной политики в России. По его словам, подобные вопросы следует решать точечно.

«Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что его разочаровывают некоторые принимаемые меры. По мнению Кадырова, иногда они похожи на целенаправленное сталкивание РФ с соседними регионами. В связи с этим политик призвал наладить грамотную систему миграционного контроля, а не «подвергать беспорядочной инквизиции» иностранных граждан.

2 октября вице-спикер Госдумы, глава комиссии по вопросу миграционной политики Ирина Яровая сообщила, что в нижнюю палату парламента внесли пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По ее словам, эти документы серьезным образом повышают статус противодействия нелегальной миграции.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.