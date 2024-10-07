Ушаков заявил, что вся «черная работа» по урегулированию на Южном Кавказе проделана РФ

США и ряд западных стран пытаются вмешаться в дела Южного Кавказа под предлогом участия в уже подготовленном при активном участии РФ процессе урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вся черная работа над мирным договором между Азербайджаном и Арменией была проделана в Москве.

Он подчеркнул, что не все участники даже двусторонних переговоров между Баку и Ереваном приветствуют подобную роль Запада и его попытки вклиниться в процесс.

Ушаков добавил, что также не приветствуется деятельность миссии Евросоюза в Армении, которая только разрастается.

1 октября спикер парламента Ален Симонян заявил, что в настоящее время переговорный процесс с Азербайджаном зашел в тупик, однако у Армении есть политическая воля для продвижения вперед в этом вопросе.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что в Ереване готовы изменить конституцию страны ради достижения мира с Азербайджаном. По его словам, в случае заключения мирного договора он будет направлен в конституционный суд Армении для проверки соответствия его содержания основному закону страны. И если выяснится, что не соответствует, «мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного договора.