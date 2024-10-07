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В СВР назвали приоритетную цель для Storm Shadow в России

Нарышкин: Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Storm Shadow

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что британские ракеты Storm Shadow нацелены на Крымский мост. Его слова опубликованы на сайте спецслужбы.

«Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow», — сказал он.

Нарышкин напомнил слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать  «наносить  ощутимый урон России», включая «проникающие удары по Крыму».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре власти Великобритании приняли резолюцию о разрешении Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по объектам на российской территории. Газета The Times писала, что украинские военные смогут наносить ими удары по 14 аэродромам на территории РФ.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.

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